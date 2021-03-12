Osmaniye'de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de insan ticareti, taciz ve tehdit suçlamasıyla 3 kişi tutuklandı
12.03.2021 12:55
OSMANİYE'de, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçundan gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
OSMANİYE'de, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçundan gözaltına alınan 2'si Suriye uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nca merkeze bağlı Sakarcalık köyünde, insan ticareti, cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçunu işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda, Suriye uyruklu A.A. ile F.M. ve Türk vatandaşı R.G. gözaltına alındı.Jandarmadaki sorguları tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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