Osmaniye'de iş yeri sahibini oyalayarak cep telefonu bataryaları çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de iş yeri sahibini oyalayarak cep telefonu bataryaları çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de cep telefonu satan iş yerinin sahibini oyalayarak tezgahta bulunan telefon bataryalarını çalan zanlı tutuklandı.

Osmaniye'de cep telefonu satan iş yerinin sahibini oyalayarak tezgahta bulunan telefon bataryalarını çalan zanlı tutuklandı. Raufbey Mahallesi'nde cep telefonu satan iş yerinden 1000 lira değerinde telefon bataryası çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarından M.T. olduğu belirlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlının iş yeri sahibini oyalayarak tezgahta bulunan bataryaları çalma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Son Dakika

Sosyetik isim Kudret Akça, kendisini aldatan 40 yıllık eşine 50 milyon TL'lik boşanma davası açtı

Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber

Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti

Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz

Marmara Bölgesi'nde aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

400 bin kişiyi dolandıran Özer, 2 milyar doları nasıl çaldı? Paranın akıbeti şirketin inisiyatifine bırakılmış

Yatırımcıları tarafından evi basılan VeBitcoin kurucusu İlker Baş gözaltına alındı

2 milyar dolarlık vurgunla ortadan kaybolan Faruk Fatih Özer'in Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi