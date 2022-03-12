Osmaniye'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

12.03.2022 12:58
Osmaniye'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi

Osmaniye'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Osmaniye'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür, Sanat ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen program öncesi Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nı anlatan fotoğraf ve resimlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Cebelibereket Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı belgesel izlendi.

Tiyatro gösterisinin ardından resim, şiir ve kompozisyon dalında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödül verildi.

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı Afyonkarahisar'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü kutlandı Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği düzenlendi Muş'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği düzenlendi

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Osmaniye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Babasının mezarına taşlardan kalp yaptı! Gökyüzüne bir baktı ki, ne görsün!
12:40 Buz gibi suda altın avı! Haftada 7-8 gram buluyorlar
12:36 Sağlık çalışanlarına ek gösterge düzenlemesi: Emekli maaşı ve maaşlarda gözle görülür artış yaşanacak
12:32 Ukraynalı generalden kan donduran sözler: Teslim olmayan Rus askerleri köpeklere mama olacak!
12:26 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 3YK formülü: Bu ülkeye 'yeni kadrolar', 'yeni kurallar', 'yeni kurumlar' lazım
10:52 Dünya bu insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor: Adanalı kebapçı, karda aç kalan sokak köpeklerini beslemek için haftada 500 km yol kat ediyor
12:13 İşgal planlandığı gibi gitmeyince Putin ceza kesmeye başladı: 8 general değiştirildi, 2 FSM mensubu istihbaratçı gözaltında
12:07 Şaka gibi: 2012'de sattığı otomobilin, 2016'de yaptığı kazadan icralık oldu!
11:53 Başakşehir "MHK acilen istifa etmeli" demişti! TFF'den yanıt geldi: Hakemlik kurumu yıpratılmak isteniyor
11:47 Tanga şortla twerk yapan kadın garsonlar sosyal medyanın gündemine oturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 13:05:51. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement