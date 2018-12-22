Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Jandarma Denetimleri

Osmaniye'de Jandarma Denetimleri

3 saat önce

Osmaniye'de jandarma ekipleri bir araçta kaçak olarak kesilmiş 78 ağaç ele geçirildi.

Osmaniye'de Jandarma Denetimleri, System.String[]
Osmaniye'de jandarma ekipleri bir araçta kaçak olarak kesilmiş 78 ağaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dereobası köyü orman deposu önünde yol emniyet ve kontrol devriyesinde, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, kaçak kesildiği belirlenen 78 ağaç ele geçirdi.


Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda araçtaki A.A, M.T, H.K, K.Ç hakkında işlem başlatılırken, A.A'nın UYAP sorgusunda "Görevini yaptırmamak için direnme" suçundan kaydı bulundu.

Araçta ele geçirilen 78 ağacın Orman İşletme Şefliğine teslim edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 11:39 Kaynak: AA

Osmaniye, Jandarma, Güncel
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