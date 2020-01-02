Osmaniye'de jandarma, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağşak köyündeki mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler A.A. ve M.K. ekiplerce suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 1 oksijen tüpü, 1 oksijen kaynağı ve çeşitli malzemeler ile 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu, 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi.