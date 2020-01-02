Osmaniye'de jandarma, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Osmaniye'de jandarma, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de jandarma, kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi yakaladı, System.String[]

Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağşak köyündeki mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattı kablolarının çalındığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler A.A. ve M.K. ekiplerce suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı 1 oksijen tüpü, 1 oksijen kaynağı ve çeşitli malzemeler ile 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu, 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi.

Osmaniye, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:34 Kaynak: AA
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