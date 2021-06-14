OSMANİYE'DE JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI - Son Dakika

JANDARMA teşkilatının kuruluşunun 182'nci yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'de tören düzenlendi.

Valilik önünde ki programda, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul tarafından, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı program, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi. Albay Zafer Tombul ve beraberindeki heyet, Vali Vekili Adem Yılmaz'a Jandarma teşkilatının kuruluşunun 182'nci yıl dönümü dolayısıyla ziyarette bulundu. Ardından ise Osmaniye Şehitliği ziyaret edilerek dua edilip, şehit mezarlarına karanfil bırakıldı