Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması

Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması

22 dakika önce

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan il genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 70 şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması, System.String[]
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan il genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 70 şüpheli yakalandı.


Jandarma ekipleri, "Osmaniye Güven ve Uygulaması 2" kapsamında, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik 37 asayiş ve 10 trafik timi ile 300 polisin de katıldığı asayiş uygulaması yaptı.

Uygulamada 5 bin 372 şahıs sorgulanırken, 70 umuma açık yer kontrol edildi, sorgulamalar sonucu, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 70 kişi gözaltına alındı.

Uygulamalarda ayrıca, kontrol edilen bin 757 aracın 10'u trafikten men edilirken ve 18 araca da 7 bin 259 lira para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: AA

Jandarma, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü Son Dakika! Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 2 Kişi Tutuklandı

CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 17:35:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]