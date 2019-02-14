Osmaniye'de Jandarmadan Asayiş Uygulaması
22 dakika önce
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan il genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 70 şüpheli yakalandı.
Osmaniye
İl Jandarma
Komutanlığı tarafından yapılan il genelinde düzenlenen asayiş uygulamasında aranan 70 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekipleri, "Osmaniye Güven ve Uygulaması 2" kapsamında, aranan şahıs ve araçların yakalanmasına yönelik 37 asayiş ve 10 trafik timi ile 300 polisin de katıldığı asayiş uygulaması yaptı.
Uygulamada 5 bin 372 şahıs sorgulanırken, 70 umuma açık yer kontrol edildi, sorgulamalar sonucu, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan 70 kişi gözaltına alındı.
Uygulamalarda ayrıca, kontrol edilen bin 757 aracın 10'u trafikten men edilirken ve 18 araca da 7 bin 259 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:13 Kaynak: AA
Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü
Son Dakika! Kartal'da Çöken Bina ile İlgili 2 Kişi Tutuklandı
CHP, 8 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
PTT, İnternetten 8 Çeşit Sebze Satışına Başladı