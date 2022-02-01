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Osmaniye'de kablo çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de kablo çalan zanlı tutuklandı

01.02.2022 19:44
Osmaniye'de kablo çalan zanlı tutuklandı

Osmaniye'de bakır kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmaniye'de bakır kablo çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mevlana ve Yaverpaşa Mahallesi'nde bakır kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda Ö.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Ö.A. tutuklandı. A.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kabloların çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kablo çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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