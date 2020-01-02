Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de bir mermer ocağından kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de bir mermer ocağından kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçeye bağlı Çağşak köyünde bulunan mermer ocağına ait elektrik panosu ve enerji nakil hattı kablolarını çalan 2 kişiyi suçüstü yakaladı. Olay yerinde şüphelilerin hırsızlık yaparken kullandıkları 1 adet oksijen tüpü, 1 adet oksijen kaynağı ve çeşitli malzemeler ile çaldıkları 450 metre alüminyum enerji nakil kablosu ve 60 metre bakır elektrik kablosu ele geçirildi.


Şüpheliler A.A. ve M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de! Bazı taşınmazlar kamulaştırıldı
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:19 Rahatsız Edici Karikatürlerle Toplumumuzu Eleştiren Çizer - Son Dakika Haber
20:10 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - AK Parti Ankara Milletvekili İşler - Son Dakika Haber
20:07 Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
20:05 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - CHP Grup Başkanvekili Özkoç (2) - Son Dakika Haber
19:55 19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber
19:48 Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 20:24:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de kablo hırsızları suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]