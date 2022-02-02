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OSMANİYE'DE KABLO HIRSIZLIĞI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika

OSMANİYE'DE KABLO HIRSIZLIĞI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

02.02.2022 11:56

OSMANİYE'de, iki ayrı binadan bakır ve elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

OSMANİYE'de, iki ayrı binadan bakır ve elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde Mevlana ve Yaverpaşa Mahallesi'nde meydana gelen 2 ayrı kablo hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirtilen adreslerdeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin daha önceden 26 adet çeşitli suçlara karışan Ö.A. (28) ve 9 ayrı suç kaydı bulunan A.T.(29) olduğu tespit etti. Her iki şüphelide yapılan fiziki takip sonucu kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OSMANİYE'DE KABLO HIRSIZLIĞI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
OSMANİYE'DE KABLO HIRSIZLIĞI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
OSMANİYE'DE KABLO HIRSIZLIĞI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık, mevlana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE KABLO HIRSIZLIĞI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE KABLO HIRSIZLIĞI: 1 KİŞİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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