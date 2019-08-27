Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Osmaniye'de kaçak akaryakıt ele geçirildi

2 saat önce

Osmaniye'de bir kamyonun kasasına yapılan özel depoda 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Osmaniye'de kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Osmaniye'de bir kamyonun kasasına yapılan özel depoda 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K. idaresindeki 33 ABM 422 plakalı kamyonu, Karataş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonun kasasına yapılan depoda, 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sürücü M.K. gözaltına alındı.

Atatürk Caddesi, Toprakkale, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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