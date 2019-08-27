Osmaniye'de kaçak akaryakıt ele geçirildi
2 saat önce
Osmaniye'de bir kamyonun kasasına yapılan özel depoda 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:34 Kaynak: AA
Osmaniye'de bir kamyonun kasasına yapılan özel depoda 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K. idaresindeki 33 ABM 422 plakalı kamyonu, Karataş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonun kasasına yapılan depoda, 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Sürücü M.K. gözaltına alındı.
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