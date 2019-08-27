Osmaniye'de kaçak akaryakıt ele geçirildi

Osmaniye'de bir kamyonun kasasına yapılan özel depoda 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Toprakkale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.K. idaresindeki 33 ABM 422 plakalı kamyonu, Karataş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine durdurdu.

Kamyonun kasasına yapılan depoda, 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sürücü M.K. gözaltına alındı.