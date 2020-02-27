Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu

6 saat önce

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de kaçak akaryakıt operasyonu, System.String[]

OSMANİYE'de polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri şüphe üzerine durdurdukları panelvan minibüste arama yaptı. Aramada, biner litrelik 3 plastik tankerde karışım akaryakıt ele geçirildi. Akaryakıtın, özel olarak hazırlanmış pompa düzeneği ile aktarımının yapıldığını belirleyen polis, sürücüyü gözaltına aldı. Kaçak akaryakıt ve minibüse ise el konuldu.


Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:38 Kaynak: DHA
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