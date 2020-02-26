Osmaniye'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de kaçak içki operasyonu

6 dakika önce

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 4 bin 616 adet şişe kaçak içki ele geçirildi.

Osmaniye'de kaçak içki operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 4 bin 616 adet şişe kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte ve kaçak alkollerin piyasaya sürülmesini önlemek amacıyla yaptığı çalışmada, 3 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan arama sonucunda, 4 bin 616 adet şişe kaçak içki ele geçirildi. Kaçak alkol yapımında kullanılan 120 şişe anason aroması, 240 adet içki şişesi kapağı, 30 adet boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:21 Kaynak: İHA
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