Osmaniye'de kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 68 şişe kaçak içki ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir iş yerinde arama yaptı.

Aramada, 68 şişe kaçak içki ile etil alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

İş yeri sahibi, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.