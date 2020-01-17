Osmaniye'de kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kazı çevresinde yapılan aramada, dedektör ve çapa ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagedik köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Osmaniye 'nin Düziçi ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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