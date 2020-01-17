Osmaniye'de kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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Osmaniye'de kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
19 dakika önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:28 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagedik köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Ö.D'yi suçüstü yakaladı.
Kazı çevresinde yapılan aramada, dedektör ve çapa ele geçirildi.
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