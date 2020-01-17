Osmaniye'de kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Osmaniye'de kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

19 dakika önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de kaçak kazı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde izinsiz kazı yapan bir kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karagedik köyünde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli Ö.D'yi suçüstü yakaladı.

Kazı çevresinde yapılan aramada, dedektör ve çapa ele geçirildi.

Jandarma, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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