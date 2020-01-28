Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyayla Köyünde oturan A.A isimli şahsın evinin yakınında bulunan ormanlık alanda A.A., M.K, İ.D ve M.G isimli şahısların kazı yaptıklarını belirledi. Operasyon yapan ekipler, şahısları kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.


Olay yerinde 1 adet sismik arama cihazı, 1 adet detektör, 3 adet kürek, 3 adet kazma, 1 adet balyoz ve 1 adet manivela ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Sumbas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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