Osmaniye'de kaçak kazı yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de kaçak kazı yapan 1 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına yapılan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Düziçi ilçesine bağlı Karagedik Köyünde izinsiz kazı yapan Ö.D. isimli şüpheli şahsı gözaltına aldı. Ö.D.'nin yanında 1 adet dedektör ve kazı malzemesi ele geçirildi.



Ö.D. ile ilgili adli işlem başlatıldı. - OSMANİYE