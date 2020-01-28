Osmaniye'de kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika

Osmaniye'de kaçak kazıya 4 gözaltı

7 saat önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Osmaniye'de kaçak kazıya 4 gözaltı, System.String[]

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Yeşilyayla köyü sınırları içerisinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Yapılan baskında, ormanlık alanda kaçak kazı yapan A.A. (51), M.K. (45), İ.D. (33) ve M.G. (43) suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan aramada ise 1 sismik arama cihazı, dedektör, 3 kürek, 3 kazma, 1 balyoz ve 1 manivela ele geçirildi.Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının bilgisi doğrultusunda, ifadeleri alınan şüpheliler serbest bırakıldı.


Sumbas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 04:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Yan yana 2 musluktan birinden mazot akınca, toprağa gömülü depoya ulaşıldı Adis Jahovic ameliyat edildi Meteoroloji'den deprem bölgesi için kritik uyarı! Perşembe ve Cuma günü yağış etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 23:12:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de kaçak kazıya 4 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]