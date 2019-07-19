Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
16 dakika önce
Osmaniye'de bir ev ve işyerinde düzenlenen operasyonda 569 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:32 Kaynak: AA
'de bir ev ve işyerinde düzenlenen operasyonda 569 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Mimar Sinan
Mahallesinde bir şahsa ait ev ve bakkalda arama yaptı.
Aramalarda, 569 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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