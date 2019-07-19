Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
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Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

16 dakika önce

Osmaniye'de bir ev ve işyerinde düzenlenen operasyonda 569 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de bir ev ve işyerinde düzenlenen operasyonda 569 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine Mimar Sinan Mahallesinde bir şahsa ait ev ve bakkalda arama yaptı.

Aramalarda, 569 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:32 Kaynak: AA
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