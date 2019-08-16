Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
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Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

38 dakika önce

Osmaniye'de polis ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de polis ekipleri, bir ahırda yaptıkları aramada saman çuvallarının arasına gizlenmiş 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki bir ikamete ait ahırda arama yaptı.
Yapılan aramada, saman çuvalları arasında gizlenmiş 805 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili E.D ve Suriye uyruklu F.S gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 06:05 Kaynak: AA
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