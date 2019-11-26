Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

Osmaniye'de 3 bin 910 paket kaçak sigara ile 12 bin 800 dal içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, 11 Eylül 2019 tarihinden bu yana sigara kaçakçılığına yönelik yapılan teknik çalışmalarda 19 olayda gümrüklenmiş değeri yaklaşık 95 bin lira olan 6 bin 408 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Bu çalışmalar kapsamında bugün sabah da 07.30 itibariyle Osmaniye kent merkezinde 10 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Şahıslara ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda toplam 3 bin 910 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ve 12 bin 800 dal içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.



Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - OSMANİYE