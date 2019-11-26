Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu
7 saat önce
Osmaniye'de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:36 Kaynak: AA
Osmaniye'de polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 bin 910 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik kentte 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin ev iş yerlerinde yapılan aramada, 3 bin 910 paket kaçak sigara ve 12 bin 800 içi tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.
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