Osmaniye'de kaçak sigara ve tütün operasyonu

Osmaniye'de kaçak sigara, tütün ve tütün mamülleri sattığı ileri sürülen işyerlerine yönelik düzenlenen operasyonda 303 kilogram kaçak tütün ile 313 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, KOM Daire Başkanlığı bünyesinde tüm Türkiye'de düzenlenen "Duman-7" kod adlı operasyon kapsamında, kaçak tütün ve tütü mamülü ile argile tütünü, kaçak sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzemeleri satan işyerleriyle ilgili il genelinde operasyon düzenledi.

Belirlenen 10 işyerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 303 kilogram kaçak tütün, 8 bin 400 içi boş sigara tüpü, 18 bin 260 dolu sigara tüpü ile 313 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Operasyonda 10 işyeri sahibine cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen mallara el konulduğu bildirildi.