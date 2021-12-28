Kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki denetimi yapıldı.

Düziçi Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi'nin de katıldığı denetimlerde alkollü içki ve tütün mamulleri satışı yapan 24 iş yeri kontrol edildi.

Temizlik ve hijyen kuralları, kaçak, bandrolsüz, ev yapımı gibi kayıt dışı alkollü içki ve tütün mamullerinin satışını denetleyen ekipler, barkod okuma uygulaması kullanarak ürünlerin satışa uygunluğunu kontrol etti.???????