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Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

11.02.2022 10:09
Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 52 bin adet makaron ve 42 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 52 bin adet makaron ve 42 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde 1-31 Ocak tarihleri arasında 33 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 33 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 8 bin paket gümrük kaçağı sigara, 52 bin adet boş makaron, 35 kilo tütün, 5 kilo nargile tütünü, 5 bin 60 dal dolu makaron, 42 adet gümrük kaçağı cep telefonu ile 3 adet pos cihazı ele geçirildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Osmaniye, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları - Son Dakika


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