Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları - Son Dakika
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Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

12.06.2022 09:16
Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları

Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara, 5 milyon adet makaron ve 25 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 10 bin paket gümrük kaçağı sigara, 5 milyon adet makaron ve 25 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde kent genelinde 1-31 Mayıs tarihleri arasında 38 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 38 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından emniyetten serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 milyon 518 bin 520 adet boş makaron, 10 bin 74 paket gümrük kaçağı sigara, 53 kilo nargile tütünü, 418 paket tütün, 3 bin 250 paket sigara kağıdı, 4 bin 300 adet sigara filtresi, 18 paket pipo tütünü, 26 paket elektronik sigara tütünü, 105 adet elektronik sigara, 9 kilo kıyılmış tütün, 180 dal puro, 11,8 litre kaçak alkol, 17 bin 600 kilo kaçak çay, 25 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 27 sikke ile 393 adet "geçersizdir" ibareli 200 TL'lik banknot ele geçirildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaçakçılık operasyonları - Son Dakika

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