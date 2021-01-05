Osmaniye'de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama - Son Dakika

Osmaniye'de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama

05.01.2021 08:28
Osmaniye'de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama, System.String[]

Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 290 kişiden 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 290 kişiden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenen 153 ayrı operasyonda 290 kişi gözaltına alınırken 9 kişi tutuklandı. Kaçakçılık suçlarından gözaltına alınan 158 kişiye işlem yapılırken 8 şahıs tutuklandı. Ayrıca Mali olaylardan gözaltına alınan 122 kişiye işlem yapılırken, Ulusal Güvenlik ve Organize Suçlar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 1'i tutuklandı.

Uygulamalarda 497 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 milyon 703 bin 7 dal gümrük kaçağı makaron, 16 bin 901 gümrük kaçağı sigara, 354 kilo kıyılmış tütün, 490 bin 740 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 330 litre kaçak içki, 136 adet tarihi eser parçaları, 78 adet emtia olarak nitelendirilen kaçak malzeme, 4 adet tabanca, 131 adet çeşitli silah parçaları, 17 adet şarjör, 2 adet av tüfeği, 415 adet mermi, 42 adet av tüfeği fişeği, 21 adet sahte nüfus cüzdanı, 14 adet sahte ehliyet, 28 adet 100 liralık sahte bankomat, 22 adet 50 liralık bankomat ele geçirildi. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Organize, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama - Son Dakika


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