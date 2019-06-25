Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu
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Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu

24 dakika önce

Osmaniye'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.

Osmaniye'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]
Osmaniye'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak tütün ve sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 86 kilogram kıyılmış tütün, bir kilo 700 gram nargile tütünü, 246 paket kaçak sigara, 2 bin 680 makaron sigara, 10 bin 400 kaçak makaron, 7 bin 400 bandrollü makaron, 462 uyarıcı hap ve 7 tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Polis, kaçak malları sattığı iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:43 Kaynak: AA
Osmaniye, Güncel
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