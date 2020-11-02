Osmaniye'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Osmaniye'de ekim ayı içinde düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ekim ayı içinde bir dizi operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, yapılan işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 36 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bin 243 paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin 910 boş sigara kağıdı, 272 bin 400 gümrük kaçağı boş makaron, 112 kilogram gümrük kaçağı tütün, 11 kaçak oto teybi, 67 gümrük kaçağı tıraş makinesi, 1 sahte nüfus cüzdanı ile 18 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ay içinde düzenlenen operasyonlarda ise uyuşturucu temin ederek sattığı ve satın alarak kullandığı iddiasıyla 114 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılardan 16'sı tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 90'ı ise savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. İl genelinde yapılan denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 12 şüpheli yakalandı, şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6 sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev, iş yeri, araç ve üst aramalarında 86 kilo 350 gram esrar, 792 gram sentetik uyuşturucu, 379 gram eroin, 178 gram metamfetamin, 32 64 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 hassas terazi ele geçirildi.