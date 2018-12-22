Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Kadın Emeğine Destek Pazarı Açıldı

Osmaniye'de Kadın Emeğine Destek Pazarı Açıldı

1 saat önce

Kadirli ilçesinde, "Kadın emeğine destek pazarı" hizmete açıldı.

Osmaniye'de Kadın Emeğine Destek Pazarı Açıldı, System.String[]
Kadirli ilçesinde, "Kadın emeğine destek pazarı" hizmete açıldı.

Kadınlar Meclisi tarafından kurulan alanda kadınlar, hazırladığı ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayacak.

Kadınlar Meclisi üyesi kadınlar tarafından Öğretmenevi yanında açılan stantlarda ev hanımlarının yaptığı geleneksel el ürünleri, mefruşat, ev yemekleri, hediyelik eşya gibi ürünler satışa sunulacak.


Belediye Başkanı Ömer Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, belediye ve kadınlar meclisinin işbirliğiyle açılışını gerçekleştirdikleri pazarda, ev hanımlarına yapmış oldukları el işi ürünlerini satarak aile ekonomilerine katkı koyma fırsatı verdiklerini söyledi.

Kadınlar Meclisi Başkanı Emel Erkayıran da konuşmasında emeğin en yüce değer olduğunu belirterek, "Kadirli Kadınlar Meclisi olarak kadınların el emeği olarak ürettiği değerli ürünlerin satışını yapmak için böyle bir çalışma başlattık. Haftada bir gün açık bulundurulacak pazarda, kadınlarımızın el emeği göz nuru olacak. Başta ev hanımlarımız olmak üzere tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Açılışa, Kaymakam Tamer Orhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Niyazi Temiz, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi partilerin kadın temsilcileri ve davetiler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:33 Kaynak: AA

Kadirli, Güncel
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