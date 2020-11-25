Osmaniye'de kadına yönelik şiddete karşı doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de kadına yönelik şiddete karşı doğa yürüyüşü yapıldı

25.11.2020 12:21
Osmaniye'de kadına yönelik şiddete karşı doğa yürüyüşü yapıldı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aralarında dağcıların da olduğu grup tarafından kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Dumanlı Yaylasında doğa yürüyüşü yapıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde aralarında dağcıların da olduğu grup tarafından kadına karşı şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Dumanlı Yaylasında doğa yürüyüşü yapıldı.

Düziçi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü ile Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde 35'i kadın 55 katılımcının yer aldığı etkinlikte 13 kilometrelik parkuru katılımcılar 6 saatte yürüdü.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Yücel Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dumanlı Yaylasında sonbaharda çok güzel görüntüler oluştuğunu, çok sayıda kişinin bu aylarda fotoğraf çekme, doğa yürüyüşü gibi etkinlikler için buraya geldiğini belirtti.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü dolayısıyla yürüyüş yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Yoğun bir katılımla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Faaliyetimize erkeklerin de katılması bizim için onur verici. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir diyoruz. Herkesi kadına, analarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz." dedi.

Dağcılık ve Doğa Sporları, Osmaniye, Düziçi, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kadına yönelik şiddete karşı doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Gülben, Esra'ya gözleri oyulmuş bebek yolladı IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Uluslararası standartlarda üretilen ilk yerli aşımız "Tetanos-Difteri" kullanıma hazır Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Maske takmayanlara "Testim pozitif çıktı" deyip adres soran tiyatro oyuncusu, şahit olduğu duyarsızlığa isyan etti Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz         
12:06
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı         
11:19
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu Elon Musk, Bill Gates'i geçerek dünyanın ikinci en zengin insanı oldu         
10:47
Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz Et ve Süt Kurumu İstanbul'daki ilk mağazasını açtı: Fiyatlar piyasaya göre yüzde 40 daha ucuz         
10:18
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti? Türk Lirası neden tekrar dolar karşısında değer kaybetti?         
05:33
CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı         
00:26
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 12:47:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de kadına yönelik şiddete karşı doğa yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei