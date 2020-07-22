Osmaniye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Toplantıda kurum müdürleri de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarını önemsiyoruz. Bu anlamda kurumlarımızın koordineli olması, atılan adımları da başarılı kılacaktır." dedi.

Osmaniye 'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı" düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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