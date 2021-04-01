Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Komisyonu toplantısı, Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Vali Yılmaz, Ahmet Cevdet Paşa Salonunda düzenlenen toplantıda, kadına yönelik şiddetle toplumsal mücadelenin başarıyı getireceğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin insanlık anlayışına uymayan, kültürel ve dini değerlerle çatışan bir durum olduğunu ifade eden Yılmaz, şiddetin bitirilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.