Kadınlar ramazan öncesi imece usulü yufka hazırlıyor - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kadınlar, ramazan öncesinde iftar ve sahur sofraları için imece usulü yufka hazırlıyor.

Gelenekselleşen yufka yapımı için kadınlar, evlerinin bahçesinde ilk olarak hamur yoğurarak işe başlıyor.

Yoğrulan hamurlar, yörede "beze" diye bilinen parçalara ayrıldıktan sonra oklavayla açılıp ateşin üzerindeki sacda pişiriliyor.

Üst üste istiflenerek saklanan yufka, yemekten kısa süre önce üzerine hafifçe su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahur sofralarında tüketiliyor.

Kızyusuflu köyünde yufka hazırlayan kadınlardan Bedriye Türkmenoğlu, hasat sonrası değirmende öğüttükleri buğdayın ununu, su ve tuzla hamur haline getirdiklerini, açılan yufkayı odun veya çalı ateşinde ısınan sacın üzerinde pişirdiklerini söyledi.

Asile Tarımcı da yufka ekmek yapımının yörede geleneksel olduğunu anlatarak, "Her yıl ramazanın yaklaşmasıyla komşularımızla imece usulü bir araya gelerek hazırladığımız yufka ekmeği yapıyoruz. Oruçta soflarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden. İftarda ve sahurda afiyetle yiyoruz." dedi.

Rahime Savrun da ramazanda sofraların vazgeçilmezi olan ve günlerce lezzetini muhafaza eden yufka ekmeği iftar ve sahurda tükettiklerini belirtti.