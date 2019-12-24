Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de kamyon ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kadirli-Osmaniye kara yolu Anberinarkı köyü yakınlarında Bekir Mengi yönetimindeki 34 FC 6776 plakalı kamyon ile yakıt istasyonundan çıktığı ileri sürülen Ahmet Tapsız idaresindeki 80 LU 656 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, her iki araç sürücüsü ile birlikte kamyonette bulunan Cennet ve Emiş Tapsız ile Ayşe Kabaklı yaralandı. Araç içinde sıkışan Ahmet Tapsız, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kadirli ve Osmaniye'deki hastanelere kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:10 Kaynak: AA
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