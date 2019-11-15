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Osmaniye'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
6 saat önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:52 Kaynak: AA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Adil Özsaydı'nın kullandığı 80 AL 364 plakalı otomobille T. Ö. idaresindeki 01 KAF 52 plakalı kamyon Cemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ayşe (2), Elif ve Emine Özsaydı yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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