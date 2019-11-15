Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Osmaniye'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Osmaniye'de kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.


Adil Özsaydı'nın kullandığı 80 AL 364 plakalı otomobille T. Ö. idaresindeki 01 KAF 52 plakalı kamyon Cemalpaşa Mahallesi'nde çarpıştı.


Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Ayşe (2), Elif ve Emine Özsaydı yaralandı.


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 06:52 Kaynak: AA
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