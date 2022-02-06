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Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu

06.02.2022 10:06
Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu

Osmaniye'de, kamyonda 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Osmaniye'de, kamyonda 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kamyonla kente uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent girişinde oluşturulan uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda, sürücünün yatağının altına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Sinan T. (46) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Osmaniye, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de kamyonda sürücünün yatağına gizlenmiş 31 kilo 250 gram esrar bulundu - Son Dakika
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