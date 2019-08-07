Osmaniye'de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü
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Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:02 Kaynak: AA
'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Cemil Sarı (51) idaresindeki 06 GB 7981 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep
otoyolu Bahçe
ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 EG 550 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Cemil Sarı ile kamyonette bulunan Bedirhan Sarı (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonette sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
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