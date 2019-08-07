Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü
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Osmaniye'de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü

29 dakika önce

Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.

Osmaniye'de kamyonet tıra çarptı: 2 ölü, System.String[]
Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Cemil Sarı (51) idaresindeki 06 GB 7981 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında sürücüsü öğrenilemeyen 02 EG 550 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada kamyonet sürücüsü Cemil Sarı ile kamyonette bulunan Bedirhan Sarı (19) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonette sıkışan cesetler itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:02 Kaynak: AA
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