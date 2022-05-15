Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

15.05.2022 09:35
Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetin altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Düziçi ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Yurtkal'ın evine misafirliğe giden Rafet G. bir müddet ev halkı ile oturduktan sonra evine dönüş yapmak için park halindeki 80 DV 686 plakalı kamyonetine bindi. Bu sırada İsmail Yurtkal'ın 2 yaşındaki oğlu Recep Tayyip Yurtkal, iddiaya göre kamyonetin önüne geçti. Kamyoneti ile hareket eden Rafet G., küçük çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan Recep Tayyip Yurtkal, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

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Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilyurt, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kamyonetin altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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