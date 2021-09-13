Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde öğrenci servisinin kamyonetle çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Ali Ceylan idaresindeki 80 LN 043 plakalı öğrenci servis minibüsü, ilçeye bağlı Çatak köyü girişinde, Halil Güneş idaresindeki 80 ACR 884 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
Öğrenci servisi, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada araç sürücüleri ile serviste bulunan 8 öğrenci yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Osmaniye ve Düziçi devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kamyonetle çarpışan öğrenci servisi dere yatağına devrildi: 10 yaralı - Son Dakika