Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Osmaniye'de kamyonetle traktör çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mehmet Gök yönetimindeki 80 AV 550 plakalı kamyonet, çevre yolu üzerinde karşı yönden


gelen Salih Aktaş'ın kullandığı 80 AAN 292 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada yaralanan Gök, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Salih Aktaş, Osmaniye, Düziçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:22 Kaynak: AA
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