Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de kan bağışçılarına madalya verdi
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Osmaniye'de kan bağışçılarına madalya verdi

6 saat önce

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından düzenlenen törenle kan bağışçılarına madalya verildi.

Osmaniye'de kan bağışçılarına madalya verdi, System.String[]

Türk Kızılay Osmaniye Şubesi tarafından düzenlenen törenle kan bağışçılarına madalya verildi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, kan bağışçılarına teşekkür etti.


Düzenli kan bağışının önemli olduğunu ifade eden Coşkun, "Gönüllü kan bağışçılarımıza şükranlarımı sunuyorum. Belki birçok hayatın kurtulmasına vesile olarak çok önemli bir görev icra ettiler. Bütün vatandaşlarımıza örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Etkinlikte, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya ile Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da konuşma yaptı.


Konuşmaların ardından 25'den fazla bağışta bulunanlara gümüş, 10'dan fazla kan bağışı yapanlara da bronz madalya verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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