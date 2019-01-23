Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Kan Bağışı Kampanyası

Osmaniye'de Kan Bağışı Kampanyası

1 saat önce

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri kan bağışında bulundu.

Osmaniye'de Kan Bağışı Kampanyası, System.String[]
Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ve üyeleri kan bağışında bulundu.


Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Evi'ni ziyaret eden gençlik merkezi üyesi öğrenciler, kan bağışında bulundu.

Osmaniye Gençlik Merkezi Müdürü Bayram Bozyel, burada yaptığı açıklamada "Biz bitti demeden bitmez" sloganı ile düzenlenen kan bağışına destek verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kış şartları nedeniyle kan bağışı sayılarında ciddi düşüşler yaşanıyor. Türk Kızılayı'nin hastalar için her gün 9 bin ünite kan bağışı alması gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik merkezleri üzerinden yürüttüğü "Biz bitti demeden bitmez" kan bağışı kampanyasını kentimizde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Kızılay Evi'nde kan bağışı yaparak başlatıyoruz."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da kan bağışında bulunarak, kampanyaya destek veren gençlik merkezi çalışanlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:20 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karısını 15 Bıçak Darbesiyle Öldüren Katil Koca, Cesedin Başında Polisi Aramış Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri

2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı Binali Yıldırım'dan Şart Koşup Oy Vereceğim Diyen Vatandaşa: Bu İşler, Oyla Hesap Kitap İşi Değil
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 16:42:15. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Kan Bağışı Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]