Osmaniye'de Kanser Haftası Etkinlikleri

OSMANİYE (AA) – Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nce 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Sağlık Hayat Merkezi'nde bilgilendirme semineri düzenledi.

OSMANİYE (AA) – Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nce 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında Sağlık Hayat Merkezi'nde bilgilendirme semineri düzenledi.



Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, kanser tedavisinde erken teşhisin yüzde 90 etkili olduğunu belirtti.



Kanserin teşhis ve tedavisinde sağlık kontrollerinin önemli olduğunu ifade eden Öznavruz, "Bakanlığımızın bizlere sunmuş olduğu imkanlar var. Kanser Erken Teşhis Merkezimiz başta olmak üzere belirli sağlık birimlerimizde 10-15 dakikalık bir sürede tetkikler yapılabilmektedir. Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kanser olayı artan bir sağlık sorunudur. Kanserlerin yüzde 90'ı dış etkenlerden yani beslenme, hareketsizlik, kilolar, çevresel etkenlerin vücudumuzda meydana getirdiği etkenlerden oluşan kanser türleridir. Biz bunlarla mücadele ettiğimiz takdirde her 100 kanser vakasından 90'nını engelleme şansına sahibiz." diye kaydetti



Seminer, Sağlıklı Hayat Merkezi Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ülkü Dilek Kutluca'nın Halk Sağlığı Merkezinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle son buldu.

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