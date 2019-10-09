Osmaniye'de kanser hastası anne ve kızına yardım eli uzatılması

Kadirli Kaymakamlığı, evlerinden çıkarıldıkları için inşaatta kaldıkları ileri sürülen aileyle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu ailenin aylık 3 bin 876 lira geliri olduğunu ve her türlü sağlık hizmetinden ücretsiz faydalandıklarını belirtti.

Yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde medyada yer alan Kadirli'de yaşayan bir ailenin evden atıldığı ve inşaatta yaşamaya başladığı ile ilgili haberler üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yayınlanan haberler sonrası kaymakamlığa bağlı birimlerin aileyle görüştüğü ve durumlarının incelediğinin ifade edildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Yapılan incelemede habere konu anne Fadıma Tuğal'ın babası, kardeşi ve torunu ile birlikte Şehit Orhan Gök mahallesinde kiracı olarak oturdukları, evin sahibinin evin mülkiyetini satması dolayısıyla evi boşaltmak durumunda kaldıkları, aynı mahallede ikamet eden kızlarının evine taşındıkları, eşyalarını ise komşularının inşaat halindeki evine yerleştirdikleri, annenin kanser hastası olduğuna dair herhangi bir belge ve bilgiye ulaşılamadığı, kanser tedavisi gören kızları Hatice Yeğen Tuğal'ın İstanbul Pendik ilçesinde ikamet ettiği, İstanbul Haydarpaşa Numune Hastanesinde tedavi gördüğü, annesinin yanına geçici olarak ziyarete geldiği ve 24 Ekim tarihinde tekrar İstanbul' döneceği, habere konu anne Fadıma Tuğal'ın ölen kocasından bin 656 lira emekli aylığı aldığı, ayrıca beraber kaldığı babasına baktığı için Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden bin 384 lira bakım aylığı aldığı, babanın da 637 lira yaşlılık aylığı aldığı, ayrıca Fadıma Tuğal'ın üzerine kayıtlı 2006 model bir midibüs ve 1993 model bir kamyonet bulunduğu, ailenin aylık gelirinin 3 bin 876 lira olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca aile devletin sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanmaktadır."