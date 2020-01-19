Osmaniye'de kar için yaylaya giden vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de kar için yaylaya giden vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

Osmaniye'de kar için yaylaya giden vatandaşlar mahsur kaldı

6 saat önce

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na kar görmek için araçlarıyla çıkan vatandaşlar, dönüşte buzlanma nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu mahsur kaldı.

Osmaniye'de kar için yaylaya giden vatandaşlar mahsur kaldı, System.String[]

Osmaniye'nin Zorkun Yaylası'na kar görmek için araçlarıyla çıkan vatandaşlar, dönüşte buzlanma nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu mahsur kaldı.

Sabah araçlarıyla yaylaya çıkan vatandaşlar, dönüşe geçtiklerinde kayganlaşan yol nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Vatandaşlar, bazı araçların kayarak yolu kapatması sonucu mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden AFAD, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Osmaniye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da hafta içi kar bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Almanya'daki Türklerden sevgi gösterisi Kar görmek için yaylaya giden 200 kişi dönüş yolunda mahsur kaldı Merkel: Libya'daki krizin çözümü askeri olmayacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 02:23:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de kar için yaylaya giden vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]