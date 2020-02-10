Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

7 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi içesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı.

Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, System.String[]

Osmaniye'nin Düziçi içesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı.

Hürriyet Mahallesi'nde Mustafa Şen (74) ile imam nikahıyla yaşadığı Gülseren Kelle'den (68) haber alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi.

Camı kırarak eve giren yakınları, Şen ve Kelle'yi hareketsiz buldu.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Mustafa Şen'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi, Kelle hastaneye kaldırıldı.

Şen'in cesedi, Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hürriyet Mahallesi, Mustafa Şen, Osmaniye, Düziçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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