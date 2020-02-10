Osmaniye'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü - Son Dakika

Camı kırarak eve giren yakınları, Şen ve Kelle'yi hareketsiz buldu.

Hürriyet Mahallesi 'nde Mustafa Şen (74) ile imam nikahıyla yaşadığı Gülseren Kelle'den (68) haber alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi.

Osmaniye 'nin Düziçi içesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bu kez Osmaniye'de ortaya çıkan "Robin Hood" 3 bin 500 liralık bakkal borcunu kapattı