OSMANİYE'DE KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILDI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILDI

19.03.2022 14:42

OSMANİYE'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimlerindeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

OSMANİYE'de, Amanos Dağlarının yüksek kesimlerindeki karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor. Yetkililer, yaylalara gidecek olan vatandaşların araçlarına kar lastiği takmış olmalarını, zincir, çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksaklıklara neden oldu. Amanos Dağları'nda yer alan yüksek rakımlı Zorkun, Mitisin, Küreci ve Olukbaşı yaylalarının yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açmaya çalışan Osmaniye Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 1 metre kalınlığındaki kar içerisinde yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, yaylalardaki ana arter ve ara yolları ulaşıma açtı. Yaklaşık 27 kilometrelik yayla yolunun yüksek kesimlerde kalan kısımlarında, kar temizleme çalışmalarının belirli periyotlar halinde sürdürülmekte olduğu kaydedildi.

OSMANİYE'DE KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILDI
OSMANİYE'DE KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILDI
OSMANİYE'DE KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILDI

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Osmaniye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE'DE KARDAN KAPANAN YAYLA YOLLARI AÇILDI - Son Dakika


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