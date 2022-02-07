Üye Girişi
Osmaniye'de kayalık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de kayalık alanda erkek cesedi bulundu

07.02.2022 20:29
Osmaniye'de kayalık alanda erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de kayalıklarda kimliği bilinmeyen erkek cesedi bulundu.

Osmaniye'de kayalıklarda kimliği bilinmeyen erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fakıuşağı Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz haldeki kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500

Osmaniye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de kayalık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:19 Son Dakika: Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
20:13 Gözü dönmüş koca, tartışma sonucu evi terk eden 4 aylık eşi ile kayınvalidesini tüfekle vurdu
20:12 Elektrik zamlarından sonra restoran ve kafelerden ısıtıcılar için açılış ücreti alınmaya başladı
20:08 Koronaya yakalanan Erdoğan çiftinin sağlık durumu nasıl? Son açıklamayı Emine Erdoğan yaptı
19:48 FETÖ hükümlüsü, "İsmail'in Yeri"nin sahibi İsmail Çolak yakalanıp cezaevine gönderildi
19:47 Ölümünde ihmal olduğu öne sürülüyordu! Yeğeninden Fatma Girik'in bakıcısına suç duyurusu
19:25 Son Dakika: Türkiye'de 7 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 236 kişi vefat etti, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi
19:14 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki son durumu açıkladı! Vaka sayıları 20 binin altına düştü
19:04 Alişan'ın aylık dadı masrafı ortaya çıktı! 3 kişiye toplam 60 bin TL ödüyormuş
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 20:35:23. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de kayalık alanda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement