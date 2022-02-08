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Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu

08.02.2022 00:34
Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu. AFAD ve UMKE ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılan ceset savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fakıuşağı Mahallesi yakınlarında bulunan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir şahsın olduğunu gördü. 112 Komuta Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şahsın 41 yaşındaki Cumali Korkmaz olduğu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Korkmaz'ın canız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - OSMANİYE

Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Osmaniye, Hastane, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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